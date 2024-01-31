عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة صعود وهبوط إمبراطورة المخدرات بالمكسيك.. بدأتها في الشارع وانتهت بالزنزانة

صدى البلد

كانت لوز إيرين فاجاردو كامبوس ذات يوم ملكة العالم السفلي لتجارة المخدرات، حيث امتلكت  السلطة والمال بدولة المكسيك.

 فعندما كانت فتاة صغيرة، كانت تدير عصابة المخدرات المكسيكية الخاصة بها، وحصلت على ألقاب "La Comadre"، و "La Madrina"، و "La Dona"، والتي تترجم جميعًا إلى "المديرة الكبيرة" باللغة العربية.

لكن الصورة اليوم مختلفة تمامًا، لم تعد كامبوس، وهي حليفة وثيقة لأبناء إل تشابو وعصابة سينالوا، تعيش حياة فاخرة، بل تقضي أيامها في الرقاد في زنزانة السجن، وهي تفكر في ماضيها الإجرامي كإحدى أشهر سيدات المخدرات في العالم.

 

من طفولة مثالية إلى إمبراطورة تهريب المخدرات

رحلة كامبوس هي قصة من النقيضات، حيث نشأت في عائلة من الطبقة الوسطى في منطقة زراعية في ولاية سينالوا بالمكسيك، حتى أصبحت محامية مدربة.

 ومع ذلك، على الرغم من طفولة مثالية تبدو كذلك، حيث كان لديها كل ما تحتاجه، وجدت نفسها تبيع المخدرات في كاليفورنيا قبل أن يتم ترحيلها إلى المكسيك.

غيرت كامبوس مسارها بعد احتضانها للجانب المظلم، حيث  اتصلت بتجار المخدرات في مسقط رأسها وقامت ببناء حياة جديدة لنفسها - حياة مدفوعة بالمخدرات. 

وبذكاء وبراعة، أسست إمبراطورية دولية لتهريب المخدرات في المكسيك، بمساعدة ابنيها البالغين.

عهد قصير العمر ونهاية مأساوية

كان عهد كامبوس كملكة عصابة مميزًا بالبذخ والجرأة، جمعت ثروة هائلة، منغمسة في الكماليات مثل الطائرات الخاصة والطيارين لنقل الكوكايين من كولومبيا إلى الولايات المتحدة.

 ازدهرت هذه العملية غير المشروعة لمدة ما يقرب من عقدين من الزمن، بدءًا من حوالي عام 1997، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

لكن عالم تهريب المخدرات محفوف بالمخاطر بشكل متأصل. بينما أفلتت من القبض لسنوات، نفد حظها في النهاية.

 وصف مساعد المدعي العام برايان بنكوفسكي عملية كامبوس بأنها "منظمة تهريب مخدرات دولية متطورة متحالفة مع عصابة سينالوا". وفي النهاية، لم تستطع الهروب من عواقب أفعالها.

تُعد قصة كامبوس تذكيرًا مخيفًا بجاذبيتها ومخاطر تجارة المخدرات، من حياة مريحة على ما يبدو إلى حدود زنزانة السجن الباردة، تسلط رحلتها الضوء على العواقب المأساوية لحياة مبنية على الجريمة والسلطة غير المشروعة.

ملكة العالم السفلي تجارة المخدرات عصابة المخدرات المكسيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

زوجة أمريكية غيورة تحاول قتل زوجها بعد 52 عامًا من الزواج

نجم WWE سابق يدهش الجماهير بتعافيه من مرض خطير

فاروق حسني يقيم معرضاً فنياً بالمتحف المصري الكبير 3 فبراير

آثار المايا العريقة تغلق أبوابها بسبب هيمنة عصابات المخدرات بالمكسيك

العناية الإلهية تنقذ مصيفة من هجوم سمكة قرش في سيدني

الرعب يسيطر على جامعة جورجيا.. خفافيش تغزو مساكن الطلاب

مواجهة بالأدغال.. سائح يهرب مذعورًا بعد اصطدامه بأفيال ضخمة في بوتسوانا

ماذا حدث لحوت هارب من الجيش الروسي بعد العثور عليه.. شاهد

ترشيحاتنا

لحسابات الجنيه فقط| البنك المركزي يضع حدا للسحب.. وبطاقة جديدة بالدولار

دعاء نزول المطر والبرق والرعد.. 3 كلمات مستجابة من السنة المطهرة

بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي .. الأسهم الأمريكية تعمق تراجعاتها

الحكومة: أوشكنا على الانتهاء من منظومة رقمية لوضع رقابة محكمة على الأسواق

لهذا السبب | قرار في الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

مزاد علني| عرض منديل وقع عليه ميسي عقده الأول مع برشلونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش غالي .. سعر فستان منى زكي في السعودية يثير ضجة

بمجوهرات ملفتة .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة| شاهد

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ