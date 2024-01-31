العالم ينتظر الرد الأمريكي وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تجري سلسلة من الجهود الدبلوماسية لمنع الشرق الأوسط من الانزلاق إلى أزمة لا يمكن إصلاحها بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على يد جماعة مدعومة من إيران.. وتستمر حرب غزة في تحد لدعوات إدارة بايدن لتخفيف أنشطتها بسبب المخاوف بشأن المدنيين.

إن الصراع الدائر في غزة لا يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي فحسب، بل يهدد أيضاً بتطرف جيل جديد من سكان غزة الذين عانوا من خسائر فادحة.. وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من غزة، مع تصعيد محتمل بين حزب الله وإسرائيل، وتصاعد التوترات في اليمن مع الحوثيين المدعومين من إيران، وتداعيات ذلك على الشحن الدولي.

ووفقًا لتحليل سكاي نيوز البريطانية، قدمه دومينيك واغورن، محرر الشؤون الدولية، يضيف مقتل ثلاثة جنود أمريكيين مؤخرًا في الأردن طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل، مما يتطلب ردًا من الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بشكل أكبر.. ورغم أن الافتراض يظل قائماً بأن أي طرف، بما في ذلك إيران، لا يرغب في صراع شامل، فإن خطر التصعيد يظل قائماً ما دامت الحرب في غزة مستمرة.

وعلى الرغم من دورها كأقرب حليف لإسرائيل، فقد كافحت الولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمة من خلال الدبلوماسية.. إن الآمال السابقة في التوصل إلى صفقة كبرى، تتضمن اعتراف الدول العربية بإسرائيل مقابل تنازلات يستفيد منها الفلسطينيون، قد أفسحت المجال أمام صراع طويل الأمد، وتعميق الانقسامات، وتصاعد التوترات.

وترفض القيادة الإسرائيلية المناقشات بشأن إقامة دولة فلسطينية، بل إن المناقشات الداخلية تفكر حتى في "الترحيل القسري لسكان غزة".. وفي الوقت نفسه، تواصل حماس هجماتها الصاروخية على إسرائيل وترفض إطلاق سراح الرهائن. إن غياب الإنجازات الدبلوماسية يترك المنطقة على شفا أزمة أكبر.

وقد شارك الدبلوماسيون الأوروبيون، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بنشاط في دبلوماسية مكوكية، مؤكدين على الحاجة إلى تحقيق نتائج ملموسة.. ومن المقرر أيضًا أن يساهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الجهود الدبلوماسية نهاية هذا الأسبوع.. وتتزايد الضغوط لتجنب تفاقم الأزمة قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة.