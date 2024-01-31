فاجعة قلبت الأذهان.. إعــدام زوجين صينيين بتهمة إنهاء حياة طفليهما

هزت قضية مروعة الصين بعد إعدام زوجين مسؤولين عن مقتل طفليهما البريئين، حيث ألقى الأب، تشانغ بو، طفليه من شرفةٍ في الطابق الخامس عشر في فاجعة قلبت الأذهان.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، بدأت القصة بعلاقة غرامية محرمة بين تشانغ وصديقته يي تشنغتشين، والتي لم تكن تعلم في البداية أنه متزوجٌ ولديه أطفال.

كما رغب تشانغ بالزواج منها، لكنها رفضت بسبب وجود أطفالٍ لديها ولديها أيضًا.

هنا بدأت المأساة الحقيقية.. فقد حثت يي، بشكل لا يمكن تصوره، تشانغ على قتل طفليه، واصفةً إياهم بـ "عقبة" في طريق زواجهما و"عبء ثقيل" على مستقبلهما معًا، حسب بيانٍ صادرٍ عن المحكمة الشعبية المتوسطة رقم 5 في تشونغتشينغ.

في نوفمبر 2020، وفي جريمةٍ تتنافى مع كل قيم الإنسانية، ألقى تشانغ طفليه، ابنته تشانغ رويشيو البالغة من العمر عامين وابنه تشانغ يانغروي البالغ من العمر عامًا واحدًا، من نافذة شقته، ثم هرع إلى الطابق السفلي متظاهرًا بالحزن الشديد على فقدانهما.

كشفت مقاطع فيديو أن تصرفات تشانغ كانت تمثيلًا مسرحيًا خادعًا، حسبما أكدّ ممثلو الادعاء، فقد زعم حينها أنه كان نائمًا عندما سقط الأطفال، وأنه استيقظ على صراخ الناس في الطابق السفلي ليكتشف جثتيهما على الأرض.

توفيت الطفلة على الفور، بينما لحق القدر بابنها بعد فترةٍ وجيزة متأثرًا بجراحه.

وأفادت والدة الأطفال، تشين مي لين، لوسائل الإعلام المحلية أن تشانغ طلب اصطحاب ابنتهما في ذلك اليوم رغم ترتيبات الحضانة المشتركة، والتي تقسم الرعاية بين الأبوين.

وأضافت تشين أن مقتل أطفالها جاء بعد اقدام صديقة تشانغ على محاولة انتحار بقطع معصميها: "كان تشانغ على مكالمة فيديو مع يي حين قامت بذلك، وقد خاف عليها كثيرًا في تلك اللحظة."