البورصة تربح 248.5 مليار جنيه خلال شهر يناير

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يناير حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة خلال الشهر الجاري بنسبة 13.61%، ليغلق على 28281.91 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 15.59% لينهي الأسبوع على 6326.98 نقطة.. وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 14.03% ليغلق على 8985.61 نقطة.

وربح رأس المال السوقي خلال الشهر نحو 248.5 مليار جنيه ليغلق على 1.968 تريليون جنيه، مقابل 1.72 تريليون جنيه بنهاية تداولات الشهر.



وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 1.136 تريليون جنيه بكمية تداول 30.38 مليار ورقة منفذة على 3.475 مليون عملية، مقابل قمية تداول خلال الشهر الماضي بلغت 909.4 مليار جنيه بكمية تداول 30.07 مليار ورقة مالية منفذة على 2.67 مليون عملية.

واستحوذت الأسهم على 10.74ٌ من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين بلغت السندات 89.26% خلال الشهر.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال الشهر، سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.6% من إجمالي التعاملات، واستحوذ الأجانب على 3% والعرب على 6.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجّل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.034 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء 707 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.