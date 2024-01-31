البورصة تبدد المكاسب بختام تعاملات اليوم الأربعاء

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 153 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل عنيف بعد أن سجلت ارتفاعات قياسية في منتصف تعاملات اليوم، إلا أن عمليات البيع الكثيرة دفعت المؤشرات نحو الهبوط لتستقر في المنطقة الحمراء مع إغلاق جلسة التداول.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 6.81%، ليغلق عند مستوى 28281.91 نقطة، كما تراجع المؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 8.84%، ليغلق عند مستوى 6326.98 نقطة.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 8.87%، ليغلق عند مستوى 8985.61 نقطة.