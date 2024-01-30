البورصة تربح 51 مليار جنيه ومؤشرها يتجاوز الـ30 ألف نقطة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.121 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 30347 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 36763 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 12920 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 9860 نقطة.