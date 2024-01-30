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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة المصرية يخترق مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

البورصة
البورصة

اخترق مؤشر البورصة المصرية إيجي إكس 30 الرئيسي المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة 30 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع حيث سجل نسبة ارتفاع 2.8% عند مستوى 30064 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.5% عند مستوى 36412 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.09% عند مستوى 12808 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% عند مستوى 6909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9815 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة المصرية ايجي اكس اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع

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