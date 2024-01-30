خبير: البورصة المصرية تسجل قمما تاريخية جديدة

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أغلق على مستوى قياسي جديد وتحديدا عند 30347.30 نقطة بارتفاع ملحوظ قدره 1119.51 نقطة بنسبة صعود 3.83% بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية.

أشار إلى اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق قمة تاريخية جديدة، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

أوضح أن المؤشر اتجه تدريجيا بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية وتحديدا عند مستوى 30800 نقطة.

أما في حالة ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح بالأسهم القيادية والتي قد شهدت اداءا إيجابيا وارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 29200 نقطة، وفق خبير أسواق المال.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 فقد نجح أيضا في تحقيق قمة تاريخية جديدة له خلال تعاملات اليوم وتحديدا عند مستوى 6940 نقطة الصعود قدره 144.68 نقطة وذلك بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة على الرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

اتجه المؤشر تدريجيا بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة مع عودة المستثمرين الأفراد نحو الشراء مرة اخرى الى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة وتحديدا عند مستوى 7000 نقطة .

أما في حالة ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة قد يتجه المؤشر السبعيني إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 6800 نقطة.