البورصة تواصل تسجيل مستويات تاريخية

تخطى رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية مستوى 2.1 تريليون جنيه بمنتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، لأول مرة في تاريخه.

وعاود رأس المال السوقي للبورصة المصرية الانخفاض من المستوى التاريخي ليسجل مستوى 2.09 تريليون جنيه بمنتصف مقابل 2.1 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لأعلى قمة له عند مستوى 30695 نقطة ليعود الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، عند مستوى 30248 نقطة بنسبة هبوط 0.32%.

وتشهد البورصة المصرية حالة من النشاط الملحوظ والارتفاع المتتالي منذ بداية الأسبوع لتسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة في تعاملات هيئة سوق المال المصرية.