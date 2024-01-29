مؤشر البورصة المصرية يتجاوز 29 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

تجاوز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة مستوى 29 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه محققا نسبة ارتفاع 2.39% ليصل إلى مستوى 29310 نقطة.

واستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 29310 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 6803 نقاط.

زاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشار والذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرا إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 9631 نقطة.