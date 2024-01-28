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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 63 مليار جنيه في 60 دقيقة ومؤشرها عند مستوى تاريخي

صدى البلد

سجلت البورصة المصرية صعودا ملحوظا بعد ساعتين من تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سعما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى تاريخي جديد 28390 نقطة، وريح رٍأس المال السوقي للأسهم المقيدة 63 مليار جنيه.

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البورصة المصرية تربح 85 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

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ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع |فيديو

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 34840 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 12091 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.67% ليصل إلى مستوى 6760 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليصل إلى مستوى 9579 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 7002 نقطة.

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البورصة مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية ر أس المال السوقي

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