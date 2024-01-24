ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع |فيديو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب نحو البيع.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.971 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 26.7 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية ،فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.7 مليار جنيه.

وأضافت رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي اكس / 30 بنسبة 0.29 % ليبلغ مستوى 27666.18 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس /70بنسبة 1.33 % ليبلغ مستوى 6584 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس /100 الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 1.11 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 9319.93 نقطة.

وأشارت حنان رمسيس إلى أن البورصة المصرية غدا الخميس عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير على أن يتم استئناف التداولات يوم الاحد المقبل.