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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 77 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.048 تريليون جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 28625 نقطة.

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 35112 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 12198 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 6724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9544 نقطة.

البورصة رأس المال السوقي المستثمرين الأسهم القيادية

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