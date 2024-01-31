عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الإعلامي شريف سعيد رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

شريف سعيد
شريف سعيد

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الإعلامي شريف سعيد رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقي للمجموعة.

ولدى شريف سعيد، خلفية إعلامية وخبرة كبيرة في هذا المجال، فقد عمل في العديد من الوسائل الإعلامية مثل التلفزيون المصري والقنوات التلفزيونية الخاصة، وكان قبل توليه هذا القطاع؛ يشغل رئاسة قناة الوثائقية،.

وكان أحمد الدريني قد أعلن منذ قليل، استقالته من قطاع الإنتاج الوثائقي “القاهرة الوثائقية” بعد مرور عام على انطلاقها.

وكتب الدريني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أتممت بحمد الله دوري تجاه قطاع الإنتاج الوثائقي، بعد مرور عام على إطلاقه في فبراير الماضي، وتقدمت باستقالتي إلى الشركة "المتحدة"- القريبة إلى قلبي- متمنيًا للقطاع كل النجاح والتوفيق، وللشركة "المتحدة" كل الشكر والتقدير، وإلى خطوة مهنية جديدة بإذن الله".

 

القاهرة الوثائقية

بثت قناة القاهرة الوثائقية لأول مرة يوم 19 فبراير 2023، بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية فى مختلف المجالات.

وعرض الفيلم الوثائقي "أدهم الشرقاوى"، والذي تحدث عن أنه "هو الشاب الوسيم ابن الأسرة الغنية"، و"يقال إنه كان على علاقة بعمر المختار في ليبيا وكان يمون الفدائيين هناك بالسلاح".

وظهر فى الفيلم، أدهم الشرقاوي أنه “رجل نال قسط من التعليم وابن ناس، وتعلم لغتين، ويأخذ الحق من الظالم المستبد ويرده لأصحابه من الضعفاء، وكان بطل المقاومة الشعبية”.

الإعلامي شريف سعيد قطاع الانتاج الوثائقي القاهرة الوثائقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

غدا.. طرح تذاكر حفل أحلام في موسم الرياض

أحمد الدريني يعلن استقالته من «القاهرة الوثائقية»

أنغام تحيي حفلا غنائيا في مهرجان "فبراير الكويت" |تفاصيل

محمد الشرنوبي يطرح ثانى أغنياته «ما كفاية»

رامي جمال يستعد لطرح أغنيته الجديد "بقيس الجمال بيكي"

أخبار الفن| تعرف على خريطة حفلات عيد الحب.. وشقيق ناهد السباعي يدخل المستشفى

مؤلف ليلة العيد يكشف حقيقة تغير السيناريو بسبب تأخر عرضه

الكرش حقيقي.. أحمد خالد صالح يكشف كواليس تصوير فيلم ليلة العيد

ترشيحاتنا

لحسابات الجنيه فقط| البنك المركزي يضع حدا للسحب.. وبطاقة جديدة بالدولار

دعاء نزول المطر والبرق والرعد.. 3 كلمات مستجابة من السنة المطهرة

بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي .. الأسهم الأمريكية تعمق تراجعاتها

الحكومة: أوشكنا على الانتهاء من منظومة رقمية لوضع رقابة محكمة على الأسواق

لهذا السبب | قرار في الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

مزاد علني| عرض منديل وقع عليه ميسي عقده الأول مع برشلونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

مش غالي .. سعر فستان منى زكي في السعودية يثير ضجة

بمجوهرات ملفتة .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة| شاهد

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ