الإعلامي شريف سعيد رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الإعلامي شريف سعيد رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقي للمجموعة.

ولدى شريف سعيد، خلفية إعلامية وخبرة كبيرة في هذا المجال، فقد عمل في العديد من الوسائل الإعلامية مثل التلفزيون المصري والقنوات التلفزيونية الخاصة، وكان قبل توليه هذا القطاع؛ يشغل رئاسة قناة الوثائقية،.

وكان أحمد الدريني قد أعلن منذ قليل، استقالته من قطاع الإنتاج الوثائقي “القاهرة الوثائقية” بعد مرور عام على انطلاقها.

وكتب الدريني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أتممت بحمد الله دوري تجاه قطاع الإنتاج الوثائقي، بعد مرور عام على إطلاقه في فبراير الماضي، وتقدمت باستقالتي إلى الشركة "المتحدة"- القريبة إلى قلبي- متمنيًا للقطاع كل النجاح والتوفيق، وللشركة "المتحدة" كل الشكر والتقدير، وإلى خطوة مهنية جديدة بإذن الله".

القاهرة الوثائقية

بثت قناة القاهرة الوثائقية لأول مرة يوم 19 فبراير 2023، بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية فى مختلف المجالات.

وعرض الفيلم الوثائقي "أدهم الشرقاوى"، والذي تحدث عن أنه "هو الشاب الوسيم ابن الأسرة الغنية"، و"يقال إنه كان على علاقة بعمر المختار في ليبيا وكان يمون الفدائيين هناك بالسلاح".

وظهر فى الفيلم، أدهم الشرقاوي أنه “رجل نال قسط من التعليم وابن ناس، وتعلم لغتين، ويأخذ الحق من الظالم المستبد ويرده لأصحابه من الضعفاء، وكان بطل المقاومة الشعبية”.