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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا يوجد ما يقلق.. هكذا وصفت إدارة البورصة الهبوط في المؤشرات بتعاملات اليوم

صدى البلد

أكدت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه بعد صعود البورصة المصرية على مدار شهور طويلة  والوصول إلى أرقام قياسية  فكان من الطبيعي تواجد عمليات جني أرباح.

 

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وقالت رانيا يعقوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون"، :"  الهبوط الذي حدث في البورصة هو رد فعل طبيعي بعد فترات  الصعود الذي شهدته البورصة خلال الأشهر الماضية".

 

 وتابعت رانيا يعقوب :" العام الماضي صعد المؤشر الرئيسي للبورصة أكثر من 70 % ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد اكثر من 130 % ".

 

 واكملت رانيا يعقوب:" ما حدث من هبوط في مؤشرات البورصة اليوم أمر طبيعي للغاية بعد فترات طويلة من الارتفاع في مؤشرات البورصة ".

 

 ولفتت رانيا يعقوب :" لا يوجد ما يقلق في هبوط مؤشرات البورصة التي حدثت اليوم ".

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