كان جاهزا للإطلاق.. أمريكا تدمر صاروخ أرض جو للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت صاروخ أرض-جو حوثي كان مُعدًّا للإطلاق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها "في حوالي الساعة 3:30م قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بقصف وتدمير صاروخ أرض-جو تابع للحوثيين كان معدًا مسبقًا للإطلاق".

وأضاف البيان أن القوات حددت موقع الصاروخ في المناطق التى يسيطر عليها الحوثيين وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا للطائرات الأمريكية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنها أسقطت صاروخًا أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها "في 30 يناير، وفي حوالي الساعة 11:30 مساءً، أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة "يو إس إس جريفلي" (DDG 107). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.