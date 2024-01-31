طلب عاجل من خالد أبو بكر للحكومة بشأن الأزمة الاقتصادية.. فما هو؟

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أنه هناك أزمة اقتصادية واضحة في مصر يتأثر بها الشارع المصري، مضيفا:" لابد من تواجد شفافية مع المواطن ومصارحته بالوضع".

وقال خالد ابو بكر في برنامجه “ كل يوم ” المذاع على قناة “ أون”، :" مصر في ازمة اقتصادية، ويجب الابتعاد على كل شيء رفاهية وترتيب الاولويات لدى المواطن ".

وأضاف خالد أبو بكر :" على الحكومة مصارحة المواطنين بكافة تفاصيل الأزمة الاقتصادية، والكشف عن أي رؤية أو حلول".

وتابع خالد ابو بكر :" سمعنا الفترة الماضية حوالي 88 ألف محلل اقتصادي يتحدثون عن الازمة الاقتصادية، لكن أين الحل لها ".