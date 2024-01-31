دبر حالك بلاش رفاهية.. رسالة قوية من خالد أبوبكر للمواطن بشأن الأزمة الاقتصادية

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن كافة دول العالم تمر بأزمة اقتصادية كبيرة ومصر تتأثر بـ الأزمة الاقتصادية وهذا أمر واضح للجميع.

وقال خالد أبو بكر في برنامجه " كل يوم " المذاع على قناة " أون"، :" الشارع يأن بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية ".

وأضاف خالد أبو بكر :" لكل مواطن مصري أقول له دبر حالك وشوف أولوياتك وإعرف إن العالم كله في أزمة ".

وتابع خالد أبو بكر :" بلاش الرفاهية في الصرف اليومين دول والحكومة تقوم بحل الخطأ الذي حدث وتسبب في الأزمة الاقتصادية ".

واكمل خالد أبو بكر :" كل ما هو رفاهية في هذا التوقيت مش مطلوب مطلقا، وهناك أزمة اقتصادية تتفاقم حاليا ".