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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي : نبحث مع القاهرة تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قال مسئول بصندوق النقد الدولي، إنه يتم البحث مع السلطات المصرية تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري.

وأضاف المسئول أن المباحثات مع مصر مستمرة وتحرز تقدمًا، معقبا: "ننظر في المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر وأهداف البرنامج ما زالت كما هي"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتابع: "نواصل العمل مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل التي يمكن أن تدعم المضي قدما في مراجعات البرامج"، مؤكدًا أن أي تمويل إضافي لمصر سيكون مرتبطا بالأولويات والإصلاحات والفجوة التمويلية.

والاثنين الماضي، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل عن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال معيط لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، موضحًا أن الأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

صندوق النقد الدولى حرب غزة الإقتصاد المصرى الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط

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