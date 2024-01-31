إقصاء الأونروا.. هدف إسرائيل الساعية إليه على مر عقود

عرض برنامج "ملف اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "إقصاء الأونروا .. هدف إسرائيل الذي سعت إليه على مر عقود".

جولة جديدة من جولات الحرب التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تتمثل في مخططاتها الشيطانية لتصفية أعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا.

وكان إقصاء الوكالة الأممية من أبرز الأهداف التي سعت إليها إسرائيل منذ سنوات وليس بعد عملية طوفان الأقصى كما يزعم جيش الاحتلال.

ووضعت إسرائيل نُصب أعينها ومنذ زمن تصفية أعمال الوكالة التي تأسست بموجب قرار أممي في أعقاب النكبة والتي ظلت شاهدا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

حكومة نتنياهو

حكومة نتنياهو التي فشلت في تحقيق أي من أهدافها داخل غزة وجدت في الحرب الدائرة فرصة للتخلص من الوكالة، وبخاصة بعد المصداقية التي تمتعت بها تقارير أونروا لدى محكمة العدل الدولية بشأن المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين وعمليات القصف العشوائي والإجبار على النزوح.

