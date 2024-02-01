رانيا يحيى: مصر شهدت انفلاتًا فنيًا بعد 2011

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن أخلاقيات الشخصية المصرية تراجعت، وقديمًا كان هناك وعي حقيقي عند الناس.



وأضافت يحيى خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الناس الآن تبحث عن الآن عن مصدر رزق سريع، وأصبحنا استهلاكيين بشكل كبير جدًا".



كما أشارت إلى أن أغاني المهرجانات هي نتاج للعشوائية التي شهدتها الشخصية المصرية، متابعة: "نفس العشوائية اللي حصلت أيام 25 يناير حدثت في مجال الفن".

الانفلات الفنى



وأكدت أن مصر شهدت حالة من الانفلات الفني وهذا انعكس على شكل الفن الذي يتم تقديمه على الساحة وأصبح بعيدًا تمامًا عن كونه فن ولم يحتوي على قيم الحق والخير والجمال.



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.