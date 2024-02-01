لمكافحة غلاء الأسعار.. صاحب مبادرة شباب السويس: نوفر السلع بأسعار مناسبة

كشف محمد ممدوح صاحب مبادرة شباب السويس، تفاصيل المبادرة لمساعدة أهالي السويس في ظل غلاء الأسعار.

وقال محمد ممدوح في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" بنحاول نساعد الأهل والأصدقاء في السويس ".

وأضاف:" نقوم بتوفير السلع واللحوم والأسماك للأهالي في السويس بأسعار مناسبة في ظل غلاء الأسعار "، مضيفا:" مستمرين في المبادرة منذ 8 سنوات ".

وتابع محمد ممدوح:" لو كل واحد فينا عمل مساعدة بسيطة في الحي المتواجد فيه سيتم حل مشاكل اقتصادية كثيرة ".

وأكمل ممدوح :" ابتدينا بتوفير اللحوم بأسعار مناسبة وتوسعنا بتوفير العديد من السلع والمنتجات ".