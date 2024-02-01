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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمكافحة غلاء الأسعار.. صاحب مبادرة شباب السويس: نوفر السلع بأسعار مناسبة

صدى البلد

كشف محمد ممدوح صاحب مبادرة شباب السويس، تفاصيل المبادرة لمساعدة أهالي السويس في ظل غلاء الأسعار.

 

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وقال محمد  ممدوح في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  بنحاول نساعد الأهل والأصدقاء في السويس ".

 

 وأضاف:" نقوم بتوفير السلع واللحوم والأسماك للأهالي في السويس بأسعار مناسبة  في ظل غلاء الأسعار "، مضيفا:" مستمرين في المبادرة منذ 8 سنوات ".

 وتابع محمد ممدوح:" لو كل واحد فينا عمل مساعدة بسيطة في الحي المتواجد فيه سيتم حل مشاكل اقتصادية كثيرة ".

 

 وأكمل  ممدوح :" ابتدينا بتوفير اللحوم بأسعار مناسبة وتوسعنا  بتوفير العديد من السلع والمنتجات ".

مبادرة السويس الأسعار غلاء الأسعار اخبار التوك شو

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