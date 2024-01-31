عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تستعد لاستقبال شهر رمضان بمعارض لـ السلع الغذائية

صدى البلد

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أشاد المحافظ بدور مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين في مراقبة الأسواق وتوفير السلع والمواد الغذائية بكافة أنواعها لجمهور المواطنين بمختلف مراكز المحافظة بأسعار مناسبة بجانب استمرار المرور اليومي المكثف لمتابعة حركة الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جود المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية مثمناً مجهودات إدارة شرطة المرافق بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لقيامها بشن حملات تفتيشية صباحية ومسائية لفرض سيادة القانون وإزالة كافة التعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك والتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية لإقامة معارض " أهلا رمضان " بكل مركز ومدينة وحي لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً عليهم ولمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسرعة الانتهاء من رفع ناتج تطهير المصارف المجاري المائية لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

محافظ الشرقية يشدد على سرعة تحصيل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة

واستعداداً لاستقبال الفصل الدراسي الثاني كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف اعمال النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لسرعة الانتهاء من اجراء اعمال الصيانة بالمدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

كما رحب محافظ الشرقية بالدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار التعليمي الجديد مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وخلال الاجتماع كرم محافظ الشرقية 2 من العاملين بالديوان العام والإدارات التابعة بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهم بالجهاز الإداري.

إجتماع المجلس التنفيذي إدارة مباحث التموين إدارة شرطة المرافق استقبال شهر رمضان المبارك أعمال النظافة ورفع الإشغالات الإشتراطات الصحية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السلع والمواد الغذائية الشوارع الرئيسية والفرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

ترشيحاتنا

بحث إدخال المساعدات لغزة.. مصر تطالب أمريكا وحلفاءها بالعدول عن وقف تمويل الأونروا

أمطار غزيرة ورعدية.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد لسكان هذه المحافظات

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبوالعينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا وبعيدا عن قرض صندوق النقد

تفاصيل تعدّي شخص على طبيب بالضرب داخل مستشفى بمدينة نصر

لم تكن رؤية منامية.. حديث عن الإسراء والمعراج والأدعية المُفضلة

كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام |شاهد

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

فستان مجسم.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

فيديو

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ