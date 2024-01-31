الشرقية تستعد لاستقبال شهر رمضان بمعارض لـ السلع الغذائية

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أشاد المحافظ بدور مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين في مراقبة الأسواق وتوفير السلع والمواد الغذائية بكافة أنواعها لجمهور المواطنين بمختلف مراكز المحافظة بأسعار مناسبة بجانب استمرار المرور اليومي المكثف لمتابعة حركة الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جود المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية مثمناً مجهودات إدارة شرطة المرافق بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لقيامها بشن حملات تفتيشية صباحية ومسائية لفرض سيادة القانون وإزالة كافة التعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك والتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية لإقامة معارض " أهلا رمضان " بكل مركز ومدينة وحي لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً عليهم ولمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسرعة الانتهاء من رفع ناتج تطهير المصارف المجاري المائية لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

واستعداداً لاستقبال الفصل الدراسي الثاني كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف اعمال النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لسرعة الانتهاء من اجراء اعمال الصيانة بالمدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

كما رحب محافظ الشرقية بالدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار التعليمي الجديد مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وخلال الاجتماع كرم محافظ الشرقية 2 من العاملين بالديوان العام والإدارات التابعة بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهم بالجهاز الإداري.