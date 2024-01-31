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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يشدد على سرعة تحصيل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماما بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 122514 متغير منهم 104056 متغير ولاية المحافظة و13909 متغير خارج ولاية المحافظة وتم الرد على 117509 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 95.9% ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً "لن نسمح لأحد بمخالفة القانون".

كما تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة خلال شهر يناير 2024 انتهت من تحرير 864 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتمت الإشارة إلي أنه تم إزالة 93 حالة مباني علي مساحة 16282م متر وكذلك إزالة 43 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بإجمالي مساحة 106 فدان و 23 قيراط ومازالت الاعمال مستمرة لحين الانتهاء من الجولة الأولي من الموجة والمقرر منتصف فبراير القادم.

تطرق الاجتماع إلى عرض موقف الإعلانات خلال شهر ديسمبر الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 1009 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 1031 اعلان وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الي ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 629125 طلب وتم انهاء 626228 بنسبة تنفيذ 99.54 % ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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كما تم استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248636 وعدد الطلبات التي تم ادراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 17331 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 312 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 20453 طلب.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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