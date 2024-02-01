مشيرة خطاب: أزمة غزة تثبت صلابة الشعب الفلسطيني وقوة الإدارة المصرية

أكدت السفير مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر لعبت دورا كبيرا في توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية الى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال ندوة " دور الصحافة والإعلام والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الحرب" والتي أقيمت ضمن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، بمشاركة الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى والكاتب الصحفي والنائب محمود مسلم، والنائب محمود بدر، والروائى الفلسطيني ناجي الناجي.

وأضافت خطاب أن تطور الأحداث فيما يتعلق بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تطور كبير ألحق هزيمة نكراء بالاحتلال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد تحول خطير جدا من المحكمة تجاه دولة كانت تتباهى أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

ونوهت خطاب الي ان إسرائيل تواجه الآن تهمة خطيرة جدا.. وتؤكد التزاما حاليا على كل الدول لحماية الضحايا من الجرائم ضد الإنسانية.. وهو تحول جوهري لصالح الحق الفلسطيني.

وشددت خطاب علي أن الأزمة أثبتت قوة الشعب الفلسطيني وقوة الإدارة المصرية في المفاوضات لحل الوضع المتأزم الراهن، مؤكدة أن ما يتردد عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ادعاءات فلايوجد حق لمحتل في الدفاع عن نفسه.



وأشارت خطاب الي ان أن هناك فرصا سانحة لتحقيق الحق الفلسطيني أكبر من أي وقت مضى على الرغم من فداحة الخسائر البشرية في أرواح الفلسطينيين ما بين أطفال ونساء ورجال، فضلا عن تدمير مناطق واسعة وفقدان بنيتها التحتية.

وقدمت خطاب التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الابي الصامد الذي يواجه الكيان الصهيوني المحتل.