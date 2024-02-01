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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يجري زيارة مفاجئة لشركة شبرا للصناعات الهندسية

وزير الإنتاج الحربي
"وزير الإنتاج الحربي" يفاجئ شركة شبرا للصناعات الهندسية

أجرى  المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، مروراً مفاجئاً  على شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي). 

يأتي استمراراً لسلسلة الجولات التفقدية المفاجئة التي يحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، على القيام بها للشركات و الوحدات التابعة للوزارة. 

 أكد وزير الإنتاج الحربي، حرصه على إجراء الزيارات المفاجأة للشركات و الوحدات التابعة؛ للتأكد من الانتظام في سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع و جودتها و الوقوف على مدى تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها.

المرحلة المقبلة مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج و البناء و التنمية و لا مجال للتهاون مع أي شكل من أشكال التقصير

و تواجد الوزير " محمد صلاح" داخل الشركة (مصنع 27 الحربي) باكراً في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة، و استهل  الوزير الجولة بتفقد مخازن الشركة لمتابعة الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

 كما تفقد الوزير خطوط الإنتاج بالشركة التي تقوم بتلبية متطلبات القوات المسلحة  و خدمة القطاع المدني ؛ حيث  تنتج الشركة الذخائر الصغيرة لصالح القوات المسلحة، كما تشارك شركة شبرا للصناعات الهندسية في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي ، كما تعمل على تصنيع (محركات القوى الكهربائية – المراوح – الشفاطات الكهربائية – لوحات توزيع الكهرباء) و التي تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة و السلامة و الصحة المهنية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة. 

وقام  الوزير بالاطلاع على ما استعرضته رئيسة مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية المهندسة  دينا عبد المنعم،  وكذا عدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها، وخلال تفقده حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تشجيع العاملين و التأكيد على دورهم في العملية الإنتاجية.

الانتاج الحربى شبرا للصناعات الهندسية العمليات الإنتاجية التنمية البناء مصنع 27 الحربي

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