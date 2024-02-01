حسن مصطفي: الأهلي لم يدرس الأمور جيدا في مركز حراسة المرمي

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي لم يدرس الامور جيدًا منذ بداية الموسم، بشأن مركز حراسة المرمى، مشيرا إلى أنه لابد من منح مصطفى شوبير الفرصة كاملة خلال الموسم الجاري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأمر يمثل كارثة كبيرة للغاية بعد التراجع عن ضم محمد أبوجبل، وكان يجب على إدارة النادي أن يكون لديها ثقة في باقي الحراس البدلاء".

وأضاف: "الزمالك قام بضم عناصر شابة جيدة، ولكن يجب ان يكون لديهم رؤية في توظيفهم، والأهم الصبر عليهم في الملعب".

وواصل: "الأهلي مستقر فنيًا وينافسه الموسم الحالي بيراميدز، لكن الزمالك لازال غير مستقر ويحتاج لمزيد من الوقت لمنافسة الفريقين".

وزاد: "الإسماعيلي في حاجة لضم صفقات قوية، وايهاب جلال عليه عدم الاعتماد على طريقته المعتادة، وان يغلق دفاعاته ويلعب على الهجمات المرتدة، عليه اللعب وفقا للامكانيات المتاحة حاليا".