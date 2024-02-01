محطة مياه الأميرية تجتاز المراجعات المؤهلة لتجديد اعتماد TSM للمرة الثالثة

صرح المهندس مصطفى الشيمى - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن محطة مياه الأميرية قد اجتازت بنجاح اليوم كافة المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد شهادة اعتماد التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة على التوالى ، وأكد على ان الشركة لا تدخر اى جهد فى تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية ، كما اوضح ان الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

وجدير بالذكر ان محطة مياه الأميرية تعد أحد أكبر محطات انتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام ١٩٦٢م وتبلغ مساحة منشات المحطة ٤٢فدان ويبلغ متوسط طاقتها التصميمية ٤٤٠ ألف متر مكعب/ يوم ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من مليون ومائة الف نسمة بمناطق الزيتون- بعض مناطق بمصر الجديدة-الأميرية-الوايلى-حدائق القبة-غمرة-مدينة نصر-الزاوية الحمراء -منطقة الشرابية-طريق النصر بالإضافة لخطوط المياه العكرة لري الحدائق العامة بالمناطق المخدومة.



وقد اكد المهندس مصطفى الشيمى على التزام الشركة بالمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة.