ميسي ورونالدو.. موعد مباراة إنتر ميامي والنصر والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر السعودي مع فريق إنتر ميامي الأمريكي في مباراة منتظرة ضمن منافسات كأس موسم الرياض، وذلك في استاد المملكة أرينا.

تبدأ مباراة النصر وإنتر ميامي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة، و10:00 بتوقيت أبوظبي.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، حيث حقق 15 فوزًا وتعادل وخسر 3 مباريات، ويتصدر الجدول كوصيف برصيد 46 نقطة.

يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة ssc sports 5 على التردد 12380 على القمر الصناعي بدر بإعدادات الاستقطاب الأفقي، وترميز 27500، وتصحيح الخطأ 3/4.