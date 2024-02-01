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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم: قيمة الجوائز تزيد عن مليون جنيه|فيديو

صدى البلد

كشف عادل المصيلحي المنساق العام مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، تفاصيل المسابقة بمشاركة 50 دولة، قائلا: "نحتفل بالدورة السابعة التي تنطلق غدا، ويتم تنظيمها في محافظة بورسعيد، وخرجت من رحم التلفزيون المصري في عام 2003".


وأضاف عادل المصيلحي في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، : «في البداية، كانت هذه المسابقة محلية، ثم أصبحت إقليمية في عام 2018، ثم تحولت إلى مسابقة دولية تذاع في شهر رمضان من خلال 30 حلقة»، لافتًا إلى أن المتسابقين يتنافسون في أكثر من فرع، الأول هو حفظ القرآن للرجال والنساء، على ان يكون الحفاظ بالأحكام، والفرع الثاني هو الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن أو القرآن المجود، ثم الفرع الثالث وهو الإنشاد والابتهال، والفرع الرابع هو الاهتمام بالنشء حتى 12 سنة في حفظ القرآن الكريم كاملا وفي الابتهال والإنشاد أيضا، وجرى رصد جوائز بأكثر من مليون جنيه للفائزين.


وتابع: «كل التحية للهيئة الوطنية للإعلام لأنها تساهم بشكل كبير في نقل فعاليات هذا الحدث، ويشارك معنا في هذا العام متسابقون من أمريكا والبحرين والكويت والبرازيل، ولأول مرة ينعقد مجلس خاص برؤساء المسابقات الدولية على مستوى العالم في بورسعيد، وهو أول اجتماع خارج دول الكويت التي يقع فيها مقر المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية». 

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