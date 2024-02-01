أمطار متواصلة بالإسكندرية.. وتكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية للتعامل مع تداعيات النوة

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، خاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

جدير بالذكر أن غرف الطوارئ بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة من المواطنين: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام: (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125