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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطرح هاتفها الجديد Redmi 13C

صدى البلد

أعلنت شاومي عن إطلاق هاتفها Redmi 13C من خلال تقديم تجربة فريدة من نوعها في عالم التكنولوجيا المتقدمة، حيث يأتي الهاتف الجديد بتصميم رائع ومواصفات فائقة الجودة ليلبي احتياجات المستخدمين بشكل متميز.

ومع انطلاق هاتف Redmi 13C، نعيش لحظة مهمة في عالم التكنولوجيا في مصر، حيث يأتي الهاتف بمواصفات فائقة وسعر مناسب، ما يوفر فرصة استثنائية للمستخدمين للتمتع بتكنولوجيا عالية الجودة بأصل محلي مدعومًا بمعالج MediaTek Helio G85 ويتميز بشاشة حية بحجم 6.74 بوصة. 

يتميز الهاتف بتصميم رفيع للغاية بسمك 8.09 مم، وإطار أمامي مسطح وأنيق بألوان مستوحاة من الطبيعة: Midnight Black، Navy Blue، Clover Green، Glacier White.

يتميز Redmi 13C بشاشة بحجم 6.74 بوصة بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة ورائعة. 

يعطي الجهاز اهتمامًا خاصًا لراحة الرؤية من خلال شاشة LCD، وتقديم تقنية DC Viewing وشهادة TÜV للحد من الضوء الأزرق المنخفض وتقليل تقنية Flicker Free للتقليل من إجهاد العين.

يجعل Redmi 13C تجاربك التصويرية لتلبية جميع احتياجات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التحسينات البرمجية.

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