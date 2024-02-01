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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة السيطرة على المليشيات.. قائد فيلق القدس الإيراني يزور العراق "سرا"

قائد فيلق القدس الإيراني
قائد فيلق القدس الإيراني

أفاد موقع آرم نيوز نقلا عن مصدر عراقي، اليوم الخميس، أن قائد فيلق القدس التابع الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، قام بزيارة العراق سرا بهدف وقف تصعيد الميليشيات المرتبطة بـ إيران ضد الولايات المتحدة، خشية الرد الأمريكي.

وقال المصدر العراقي، إن قائد فيلق القدس الإيراني ناقش مع الحكومة العراقية والإطار التنسيقية، تهدئة المليشيات المسلحة ومنع أي تصعيد جديد مع القوات الأمريكية".

ووفقا للمصدر، فإن قاآني أبلغ الحكومة العراقية بأنه سيضغط على المليشيات المسلحة لوقف عملياتها، مقابل عمل الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة على وضع جدول زمني لإخراج كامل قواتها من العراق.

وأضاف المصدر أن قائد فيلق القدس اجتمع بقادة المليشيات المسلحة وطلب منهم وقف التصعيد العسكري ضد القوات الأمريكية لمنع اتساع دائرة الصراع والحرب في المنطقة، وعلى إثر ذلك أعلنت كتائب حزب الله إيقاف عمليتها".

وتابع: "لكن حركة النجباء رفضت ذلك، وسط ضغوط إيرانية وعراقية لوقف التهديدات خشية من أن الرد الأمريكي على الضربات المسلحة قد تطال شخصيات مهمة في العراق".

وعلى جانب آخر، قال قيادي في ميليشيا "سيد الشهداء" العراقية، وفقا لإرم نيوز، إن قائد فيلق القدس الإيراني أجرى زيارة سريعة إلى بغداد قبل أيام التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقادة في الإطار التنسيقي الحاكم في بغداد.

وفي وقت سابق، كانت ميليشيات حزب الله في العراق، أعلنت تعليق ضرباتها ضد القوات الأمريكية في المنطقة، بعد أيام من استهدافها القاعدة الأمريكية في الأردن، مما أدي إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.

وأفادت شبكة CNN، أن هناك دلائل على أن القيادة الإيرانية متوترة بشأن بعض تصرفات الجماعات الوكيلة لها في العراق وسوريا واليمن، حيث تهدد الهجمات التي تشنها الميليشيات بتعطيل الاقتصاد العالمي وزيادة خطر المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN وفقا لمعلومات استخباراتية أمريكية، إن الهجوم بطائرة بدون طيار الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في القاعدة الأمريكية في الأردن، والذي نسبته الولايات المتحدة إلى مليشيات حزب الله في العراق المدعومة من إيران، فاجأ طهران وأثار قلق القيادة السياسية هناك.

وتشير المخابرات الأمريكية، وفقا لـ CNN، إلى أن إيران تشعر بالقلق من أن الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، حيث يمكن أن تزعزع المصالح الاقتصادية لكل من الصين والهند، الحليفين الرئيسيين لـ إيران.

وحذر المسؤولون الأمريكيون، من أنه ليس هناك شعور بأن حذر طهران المتزايد من المرجح أن يغير استراتيجيتها الأوسع المتمثلة في دعم الهجمات بالوكالة على أهداف أمريكية وغربية، وعلى الرغم من أنها قد تشير إلى تعديلات حول الهوامش، ولكن يعتقد أن إيران تتبع نهجا محسوبا في الصراع يهدف إلى تجنب إشعال حرب شاملة.

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