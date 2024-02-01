بعد الضربات الإسرائيلية.. إيران تسحب قوات الحرس الثوري من سوريا |تفاصيل

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر لها، أن الحرس الثوري الإيراني سحب ضباطه من سوريا بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي فقد فيها كبار مسؤولية ومستشارية.

وقالت رويترز عن مصادر في تقرير لها اليوم الخميس، إن إيران لا تريد الانخراط بالصراع الحادث الآن في المنطقة، وقررت سحب ضباط الحرس الثوري من سوريا.

ومع ذلك أشارت رويترز عن المصادر، أن إيران لا تنوي الانسحاب الكامل من سوريا، لافتة إلى أن الحرس الثوري الإيراني سيدير العمليات في سوريا عن بعد مدعوما بـ مليشيات حزب الله.

أضافت رويترز، أن إيران أبلغت سوريا بقلقها من أن هناك تسريب للمعلومات الحساسة بعد استهداف مستشاريها في الضربات الإسرائيلية الآخيرة.

أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن "هجوم جوي" شنته إسرائيل في حي المزة بدمشق، حيث ورد أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت بعض الصواريخ.

وتشمل تداعيات الغارة سقوط ضحايا، حيث تم الإبلاغ عن مقتل شخص وإصابة عدة جرحى، بحسب عصام الأمين، رئيس مستشفى المواساة في دمشق.

ونتيجة للضربات الإسرائيلية بصواريخ دقيقة التوجيه، تم تدمير مبنى متعدد الطوابق، والذي قيل إنه يستخدمه مستشارون تابعين للحرس الثوري الإيراني.