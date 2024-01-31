رغم تهديد بايدن.. البيت الأبيض يعلن مفاجأة: لا نريد الحرب مع إيران

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الرئيس جو بايدن تحدث أمس الثلاثاء مع عائلات الجنود الذين قتلوا في الأردن، لافتًا إلى أن واشنطن لا تتطلع للحرب مع إيران.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قال كيربي إن الهجوم في الأردن خططت له جماعة تدعى المقاومة الإسلامية في العراق، مضيفًا أن الرد على هذه الضربة سيأتي عبر عمليات متكررة على مدى فترة من الزمن.

ولفت إلى أن بايدن سيستقبل جثامين الجنود الذين قتلوا في الأردن يوم الجمعة في قاعدة دوفر الجوية.

وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا وفقًا لتقرير “أي بي سي نيوز”، أن الرئيس بايدن لديه تحفظات كبيرة بشأن توجيه ضربة عسكرية مباشرة لإيران.

ولم يؤكد البيت الأبيض أو ينفي رسميًا دراسة مثل هذا الخيار.

وأصدر سفير إيران لدى الأمم المتحدة تحذيرا شديد اللهجة، مؤكدا أن طهران سترد بحزم على أي هجوم على البلاد أو مصالحها أو مواطنيها تحت أي ذرائع.

ومما زاد من حدة التوتر تأكيد وزير الخارجية الإيراني على أن الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسما ومباشرا. ودعا الولايات المتحدة إلى وقف خطاب التهديد والتركيز على إيجاد حل سياسي للتحديات القائمة.