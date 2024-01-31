بعد تهديدات بايدن.. إيران تتوعد برد سريع وحازم على استهداف أراضيها أو رعاياها

حذر مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، من أن طهران سترد بسرعة على أي هجوم على أراضيها أو مصالحها أو رعاياها خارج حدودها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال إيرواني إن "أي هجوم على مصالحنا أو مواطنينا في الخارج سيقابل برد حازم".

يأتي تعليق المبعوث غداة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيرة شنته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدّى إلى سقوط جنود أمريكيين في الأردن.

وأضاف أن إيران ليست مسؤولة عن تحركات أي فرد أو مجموعة في المنطقة، لافتًا إلى أنه لم يتم تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين عبر وسطاء.

وتعرضت القوات الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط لهجمات متفرقة من الميليشيات الموالية لإيران، على مدار الشهور القليلة التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023 اليوم الذي انطلقت فيه عملية طوفان الأقصى ضد المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سوف "ترد" على الهجوم على البرج 22، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة العشرات، قرب الحدود الأردنية، ونفذ الهجوم بطائرة بدون طيار.