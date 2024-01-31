بينها السعودية .. إيران تعفي مواطني هذه الدول من تأشيرة الدخول

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت محمد توتونجي إقرار إعفاء الكويتيين وحملة جواز «المادة 17» من تأشيرة الدخول السياحية.

وأضاف توتونجي في

جاء ذلك في تصريحات له، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة بمناسبة ذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإيرانية والاحتفال باليوم الوطني الإيراني

وذكر قائلا : هناك اليوم أكثر من 30 ألف إيراني في الكويت والمدارس الإيرانية الخاصة تستقبل أكثر من 1600 طالب في المراحل الدراسية الثلاثة.

وبخصوص موقف إيران من فصائل المقاومة، قال ان فصائل المقاومة في المنطقة تعمل وفق برنامجها وخططها دون أي تدخل من الخارج ولا تتلقى أوامر من إيران في قراراتها وتصرفاتها ومواقفها من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بحقل الدرة قال: نحن ندعو بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة، وإيران أعربت عن استعدادها الدائم لأي تعاون وحوار بناء، ونحن نرى بأن موضوع حقل الدرة هو موضوع فني بحت ويمكن أن يعالج من خلال الحوار والتفاهم.

4 شروط لتطبيق إلغاء التأشيرات السياحية

أما فيما يتعلق بموافقة مجلس وزراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن إلغاء التأشيرات السياحية من طرف واحد كل 6 أشهر مع إقامة 15 يوما عن مواطني 28 دولة منها الكويت، وتشمل أيضا: الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، أوزبكستان، قرغيزستان، تونس، موريتانيا، تنزانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشيل، إندونيسيا، بروناي دار السلام، اليابان، سنغافورة، كمبوديا، فيتنام، البرازيل، بيرو، كوبا، المكسيك، البوسنة والهرسك، صربيا، كرواتيا، بيلاروسيا والهند.