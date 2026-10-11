برلماني: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية وتعزز مكانة مصر الدولية

أكد النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، أن الجولة الآسيوية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل خطوة مهمة لتعزيز علاقات مصر الاستراتيجية مع الدول الآسيوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح شحاتة، في تصريحات له، أن الجولة تعكس تحركًا مصريًا واعيًا لتنويع الشراكات الدولية، وتعزيز الحضور المصري في القارة الآسيوية، التي أصبحت إحدى أهم مراكز الثقل الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم، بما يتيح فرصًا واسعة للاستفادة من التجارب التنموية الناجحة لهذه الدول.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأهمية الاقتصادية للجولة تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن العلاقات مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا تمتلك فرصًا كبيرة للتطور، في ضوء ما تتمتع به هذه الدول من إمكانات اقتصادية وتكنولوجية متقدمة، وما تمتلكه مصر من مقومات استثمارية وموقع جغرافي استراتيجي يجعلها مركزًا مهمًا للتجارة والاستثمار في المنطقة.

التحركات الخارجية للرئيس السيسي

وأكد شحاتة أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي لا تقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية، وإنما تستهدف أيضًا دعم مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتوسيع دائرة التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة ترجمة نتائج هذه الجولة إلى مشروعات واتفاقيات عملية تسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ونقل الخبرات والتكنولوجيا، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أن الجولة الآسيوية تعكس ثقل الدولة المصرية وقدرتها على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على المصالح الاستراتيجية لمصر، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.