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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

آفاق جديدة للاستثمار والتنمية.. برلماني يعدد نتائج زيارة الرئيس السيسي لإندونيسيا

زيارة السيسي لإندونيسيا
زيارة السيسي لإندونيسيا
محمد الشعراوي

قال النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، إن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية إندونيسيا تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، مؤكدًا أنها تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة، لا سيما في القارة الآسيوية.

وثمن عادل في تصريحات خاصة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي التوافق مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو على العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

واعتبر  أن هذا المستهدف يعكس رغبة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أوسع، ويفتح المجال أمام تعزيز حركة التجارة وتوسيع فرص الاستثمار المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

تطور  العلاقات المصرية الإندونيسية

وأضاف رئيس حزب الوعي أن العلاقات المصرية الإندونيسية تشهد تطورًا ملحوظًا يستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والاحترام المتبادل وتلاقي المصالح، موضحًا أن المباحثات رفيعة المستوى والاتفاقيات المبرمة بين القاهرة وجاكرتا تمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة التبادل التجاري، وتوسيع التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي.

زيارة السيسي لإندونيسيا مجلس الشيوخ باسل عادل الدكتور باسل عادل الرئيس عبد الفتاح السيسي

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