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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لازم يمشي وحسام حسن البديل.. محمد زيدان يفتح النار على فيتوريا.. فيديو

محمد زيدان
محمد زيدان

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" محمد زيدان: روي فيتوريا لازم يمشي وحسام حسن الأنسب لتدريب منتخب مصر".

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نجم الزمالك يُفجّر مفاجأة بشأن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري

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مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك بشأن صفقة جديدة سيتم الإعلان عنها.. فيديو

وجاء في التقرير أن محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السباق، طالب برحيل المدير الفني لـ المنتخب المصري روي فيتوريا، وذلك بعد الأداء الصعب الذي قدمه ببطولة الأمم الأفريقية.

ولفت إلى أنه يتمنى أن يتولى الكابتن حسام حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، ونجم منتخب مصر السابق، بأن يتولى منصب المدير الفني لـ المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

 

 

وفي نفس السياق أكد الكابتن عفت نصار نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن جمهور الأهلي يطالب بتولي الكابتن سيد عبد الحفيظ منصب المدير الإداري للمنتخب المصري، موضحًا أنه ضد ذلك، وأن المنتخب به مشكلات كثيرة، ولم يتم حلها بالكامل والموضوع متوقف على المدير الإداري.

وأضاف نجم الزمالك السابق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنتخب يحتاج لـ مدير فني جديد، وبعد الوصول لـ مدير فني يتم التفكير في المدير الإداري.


ولفت إلى أن البعض يتحدث عن تولي الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري، وأنه ليس ضد حسام حسن، ولكن الاعتراض على أن المدرب حسام حسن تولى منصب المدرب العام لمدة 26 مرة، خلال 18 عامًا ولم يحقق أي بطولة.


وأشار إلى أن حسام حسن تولى تدريب الزمالك، والاتحاد، وبيراميدز، وفرق كبيرة ولم يحقق أي بطولة.

 

 

حسام حسن الزمالك بيراميدز محمد زيدان المنتخب روي فيتوريا

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