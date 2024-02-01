مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك بشأن صفقة جديدة سيتم الإعلان عنها.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "مفاجأة مدوية قريبًا".. مهيب عبدالهادي يتحدث عن صفقات الزمالك الجديدة وطارق يحيى يُعلق".



وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي، وقال إن هناك مفاجأة وخبر سار لجماهير نادي الزمالك، وهو أن هناك صفقة جديدة سيتم الإعلان عنها وسيتم ضمها لـ الزمالك بالفترة المقبلة، وستكون مفاجأة مدوية.



ورد طارق يحيي مدرب الزمالك السابق، على كلام مهيب عبد الهادي، وقال " الصفقة دي من الأهلي ولا من برة" وهو ما جعل مهيب عبد الهادي يتهرب من الرد.



وقال طارق يحيي مدرب الزمالك السابق، إن نادي الزمالك يقوم بعمل صفقات مميزة خلال الفترة الأخيرة، وأن الحكم على الصفقات الجديدة سيكون من خلال المشاركة بالمباريات.



