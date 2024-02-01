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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف الستار عن صفقات الأهلي الجديدة

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن صفقات الأهلي الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : الأهلي يقيد وسام ابوعلي و٦ناشئين في القائمة الافريقية.

 

على الجانب الآخر يذكر ان كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر رحيل ثلاثي الفريق للاحتراف بالخارج وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "كولر أبلغ الخطيب رفضه رحيل أفشة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم للاحتراف ويتمسك بالحفاظ على قوام الفريق".

الأهلي يبحث عن بديل في حراسة المرمى

بسبب غياب حارس المرمى محمد الشناوي، لعدة أشهر بعد إصابته في الكتف، توجه النادي الأهلي للبحث عن بديل لمحمد الشناوي في حراسة المرمي، ليقع الاختيار علي حارس المرمى محمد أبو جبل وفقًا للمصادر، قبل أن يتراجع الفريق عن ضم الحارس.

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