قبل إقامته بـ25 يوما.. نفاد تذاكر حفل مدحت صالح بدار الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا عن نفاد جميع تذاكر حفل المطرب مدحت صالح والمفترض أن يحييها على المسرح الكبير يوم 25 من شهر فبراير الحالي.



ومن المفترض أن يقدم مدحت صالح خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه التى أشتهر بيها، بعد تقديمه لثلاث حفلات غنائية على المسرح الكبير يقدم من خلالها أغاني لكبار المطربين تحت عنوان الأساتذة.









وقدم مدحت صالح خلال حفل "الأساتذة 3" الذى يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ميدلى أغانى محمد عبد الوهاب ومنها على بالى يا ناسينى وأنا والعذاب وهواك وياورد من يشتريك وقلبى بيقولى كلام، وسط تفاعل كبير من الجمهور .

كما قدم مدحت صالح خلال حفله بدار الأوبرا المصرية أغنية بلغوه لماهر العطار، وأغنيته حمايا العزيز وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل الأساتذة

وتتواصل سلسلة المشروع الفنى الأساتذة الذى تنفذه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تقام الأمسية الثالثة فى الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير.

وخلالها يتغنى مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال كبار الملحنين المصريين والعرب بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى مع الحفاظ على طابعها الفريد.

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يهدف إلى تحديث واثراء مكتبة الموسيقى العربية وإعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

وعلى صعيد آخر، شارك الفنان مدحت صالح خلال الأيام الماضية في حفل كاسيت 90، على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.