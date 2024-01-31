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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. طرح تذاكر حفل أحلام في موسم الرياض

أحلام
أحلام

تستعد المطربة أحلام لإحياء حفل غنائى ضخم على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليت موسم الرياض وذلك يوم 9 فبراير القادم.

ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل مساء غد على الموقع الرسمي للشركة المنظمة للحفل التابعة لهيئة الترفيه بالسعودية.

وتقدم أحلام فى هذا الحفل ولأول مرة أغاني ألبومها الجديد والذى يحمل اسم السيدة الأولى. 

 

أحلام تنفى سرقتها 

وكانت المطربة أحلام قد نفت منذ أيام ما تم تداوله حول سرقة منزلها بباريس من خلال منشور على موقع التديونات القصيرة أكس.

وكتبت أحلام: "أحلام سرقه شنطتها؟، يعني يقصدوني انا؟، انا اصلاً مش في باريس أنا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطه ابيها حتى لو حلوين ميه الف يورو اسوي فيها شوبينغ في سويسرا، شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم".

 

برنامج أحلام الجديد

ويعرض لأحلال هذه الفترة برنامج أحلام ألف ليلة وليلة وتدور فكرة البرنامج حول استضافه النجوم والحديث معهم عن تفاصيل مشوارهم الفني منذ بدايتهم والصعوبات التى واجهوها إلى أن أصبحوا أحد أهم نجوم هذا الجيل.

 

ضيف أحلام الأخير 

واستضافت أحلام مؤخرا الفنانة ميادة الحناوى للحديث عن مشوارها الفني وكشفت الفنانة السورية ميادة الحناوي، عن تفاصيل بدايتها مع  الموسيقار بليغ حمدي، مؤكدة أنه غيّر مجرى حياتها.

وقالت ميادة الحناوي، خلال حوارها مع الفنانة الإماراتية أحلام، في برنامجها أحلام ألف ليلة وليلة:" بليغ حمدي غير مجرى حياتي كله، وشافني الأستاذ بليغ ولكن مكنش يعرف إني مطربة، وجه سوريا قعد 6 سنوات بعد ما سمعني، وهو اكتشف مكنونات الصوت عندي.

 

وأضافت: كمان الموسيقار محمد الموجي أعطاني أصعب الأغاني، وكنا بنعمل بروفات مكثفة، وعملنا الحب اللي كان وفاتت سنة، وأنا في البروفا قالي هسمعك حبينا واتحبينا كلمات عبد الرحيم منصور، وجه دمشق ولما سمعت الأغنية عجبتني وسجلتها، وغنيت للسنباطي ساعة زمن، وأشواق.  عبد الحميد منصور.

 

المطربة أحلام احلام فعاليت موسم الرياض

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