رامي جمال يستعد لطرح أغنيته الجديد "بقيس الجمال بيكي"

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنيته الجديدة “بقيس الجمال بيكي”، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي بدأ فى طرح أغنياته مع بداية العام الجديد.

ونشر رامي البوستر الدعائى للأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا “بقيس الجمال بيكي اغنيه عيد الحب ميعادنا يوم 10 ان شاء الله مع اغنيه من اقرب الاغاني لقلبي”.

وأضاف “الاغنيه كلماتي ولحني وتوزيع محمد مجدي والبوستر تصميم ريان الفايز ….هنسيكم الحزن خاااالص وعد”.



واحتل المطرب رامي جمال المركز السابع على تطبيق الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بأغنية “بعده فارق"، بعد أسبوع من طرحه للفيديو عبر قناته الرسمية في التطبيق.

وتخطت أغنية بعده فارق لـ رامي جمال حاجز الـ 700 ألف مشاهدة، لتكون ضمن قائمة الأغاني الأكثر بحثًا واستماعًا على يوتيوب.



تفاصيل أغنية بعده فارق لـ رامي جمال

أغنية "بُعده فارق" لرامي جمال من كلمات أدهم معتز، توزيع أحمد إبراهيم، ألحان تيام علي، جيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية "بعده فارق" رامي جمال: "كان يوميها عقلي فين وأنا بفارق.. قولت بُعده سهل بس بُعده فارق.. جرح بعد جرح قلبي حس بيه.. استفدت يومها إيه أنا بعنادي.. دةالفراق مش زي ما إفتكرته عادي.. واللي بنا لسة أنا عايش عليه.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زادعذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين..حيرة بعد حيرة.. طب إيه النهاية.. اه بعيد لكن لسه عايش معايا.. نفسي أقوله مش كفاية خلاص غياب.. مهما فات الذكريات دايما تجيلي.. كل يوم في باليبعده هد حيلي..طب إيه أخرتها يعني في العذاب.. مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمتهلما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه منغيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين؟".

آخر أعمال رامي جمال

طرح الفنان رامي جمال،أحدث أعماله الغنائية بعنوان “إبن امبارح”، عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.