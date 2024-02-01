هيئة الكتاب تكشف حقيقة طباعة أعمال محمود السعدني

تؤكد الإدارة المركزية للنشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، احترامها الكامل لحقوق الكتاب والمؤلفين كافة، كما تؤكد أيضًا عدم قيامها بطباعة الأعمال الكاملة لكاتبنا الكبير محمود السعدني - خلال السنوات الماضية.

وتنفي الإدارة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، عن طباعة الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني، دون الحصول على موافقة، وإننا في السياق نفسه نرجو التأكد من قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بطباعة الأعمال الكاملة من عدمه، حيث إن ذلك رغم تأكيدنا على أهميته فإنه لم يحدث، ولم تقدم الهيئة على طباعة الأعمال الكاملة موضوع المنشور.