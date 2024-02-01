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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هيئة الكتاب تكشف حقيقة طباعة أعمال محمود السعدني

هيئة الكتاب
هيئة الكتاب

تؤكد الإدارة المركزية للنشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، احترامها الكامل لحقوق الكتاب والمؤلفين كافة، كما تؤكد أيضًا عدم قيامها بطباعة الأعمال الكاملة لكاتبنا الكبير محمود السعدني - خلال السنوات الماضية.

وتنفي الإدارة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، عن طباعة الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني، دون الحصول على موافقة، وإننا في السياق نفسه نرجو التأكد من قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بطباعة الأعمال الكاملة من عدمه، حيث إن ذلك رغم تأكيدنا على أهميته فإنه لم يحدث، ولم تقدم الهيئة على طباعة الأعمال الكاملة موضوع المنشور.

الإدارة المركزية للنشر الهيئة المصرية العامة للكتاب حقوق الكتاب والمؤلفين كافة محمود السعدني الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني

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