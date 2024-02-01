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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة الاطباء: من يتعرض للظلم داخل المستشفيات عليه إبلاغ النيابة

نقابة الاطباء
نقابة الاطباء

كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تفاصيل واقعة صفع محام لطبيبة بمستشفى الزرقا بدمياط.

 واوضح الدكتور أسامة عبد الحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة المحور، أن نقيب الأطباء بدمياط  تواصل معه وأخبره بالواقعة.

واكد أسامة عبد الحي قائلا:"ما حدث ليس خلافا بين نقابة الأطباء ونقابة المحامين، القضية هي اعتداء مواطن على طبيبة أثناء تأدية عملها ولا يعنينى ماذا تكون وظيفته".

وتابع نقيب الأطباء قائلا:" إنه لا يمكن السماح بالاعتداء على الأطباء أو الممرضين أو أطقم العمل داخل المستشفيات والمواطن الذي يشعر انه تعرض للظلم فعليه تقديم شكوى لأي مسئول أو حتى النيابة العامة".

الاعتداء

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي أن الاعتداء على الأطباء لا يحل أي مشكلة بل يعطل العمل داخل المستشفيات.

90 دقيقة الدكتور أسامة عبد الحى المستشفيات النيابة العامة برنامج “90 دقيقة” قناة المحور نقابة المحامين نقابة الأطباء

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