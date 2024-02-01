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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: تطوير المحتوى التعليمي أهم أدوات الانتقال إلى الخطاب الديني الجديد

الخشت
الخشت

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن من أهم أدوات التغيير والانتقال من الخطاب الديني التقليدي إلى الخطاب الديني الجديد هو تغيير المحتوى التعليمي.

‏وشدد الدكتور محمد الخشت، خلال حوار تليفزيوني على الفضائية المصرية مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، على ضرورة أن يتم تغيير محتوى التعليم كله الديني والعام، وتعليم الطلاب طريقة التفكير وليس حفظ المعلومات، والابتعاد عن الأساطير والأخذ بالطرق العلمية التي تعلم الطلاب كيف يفكرون.

وأوضح محمد الخشت، أهمية التوسع في تعلم الفنون وتاريخها، وذلك في إطار منظومة متكاملة لها استراتيجية موسعة تنبثق منها قطاعات نوعية، وهذه المنظومة عليها أن تتكاتف من أجل تغيير طريقة تفكير الناس، فنقطة البداية التعليم والثقافة، مشيراً إلى أن الإعلام عليه الدور الأكبر في إيصال هذه الرسالة العقلانية إلى عموم الناس وبلغتهم.

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