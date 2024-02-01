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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جودة عبدالخالق: 3 خطوط تماس تخلق درجة عالية من التوتر في المشهد

صدى البلد

قال الدكتور جودة عبدالخالق المفكر الاقتصادي ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنّه كأستاذ جامعي يرى أن هناك 3 خطوط تماس تخلق درجة عالية جدا من التوتر في المشهد، موضحًا: "اولا الجنسين، ولاد وبنات، في الماضي كنت أتعامل مع زميلتي في الجامعة على أنها أختي، ولكن الآن أصبحنا نرى نوعا من الاستقطاب، الطلاب يجلسون في أماكن، والطالبات يجلسون في أماكن أخرى، ونادرا ما نجد تداخلا بينهما".

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وأضاف "عبدالخالق"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "الخط الثاني، هو الطبقات، أي الفقراء والأغنياء، فهناك من تخرجوا من مدارس انترناشيونال، وآخرون تخرجوا من المدارس الحكومية، والخط الثالث هو خط الدين".

 

وتابع المفكر الاقتصادي: "عندما يكون لدينا 3 خطوط تماس في انفس السياق، فإننا نكون إزاء مشهد شديد التعقيد، وكل ذلك في رأيي نتاج للانخفاض في التنوع والقبول في آخر 70 سنة، فالتنوع رحمة ونعمة وعامل من عوامل الرقي".

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