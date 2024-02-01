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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير التموين الأسبق: يجب التوقف كثيرا أمام وقفة المصريين ضد الإخوان

جودة عبد الخالق
جودة عبد الخالق

قال الدكتور جودة عبدالخالق المفكر الاقتصادي ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنه يجب التوقف كثيرا أمام الوقفة الصارمة ضد جماعة الإخوان الإرهابية في ثورة 30 يونيو، مشددًا على أن عقيدة هذه الجماعة تنفي الوطن، لكن المصريون وقفوا ضدها وقفة صارمة مؤكدين أن الوطن له حضور أولا وآخرا، وهذا كان إنجازا كبيرا جدا.

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وأضاف "عبدالخالق"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "فيما يتعلق بتاريخ الثورات، فإنها تتعرض للاختطاف أو للسرقة عدة مرات، على غرار ما حدث للثورة الفرنسية، وثورة يناير التي تعرضت للاختطاف مرتين".

 

وتابع المفكر الاقتصادي: "لدينا مجتمع يضم كل ألوان الطيف، وهذا عنصر مخصب وفاعل جدا، والخط البياني للتنوع كان في هبوط مستمر، فلو عدنا إلى ثورة 1952م، فإنها اتخذت إجراءات أزعجت جزءً من الخارج فغادروا البلاد، وبالتالي، فإن الدرس الذي يجب ان نستفيد منه هو الحرص على التنوع بأي شكل من الأشكال".

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